Autofahrer überfährt im Nebel Straßenkreuzung und streift Straßenschild

Ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in Altenmünster unterwegs. Laut Polizei fuhr er wegen der schlechten Sicht durch den Nebel ungebremst über die Kreuzung der Staatsstraßen 2927/2032 und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. An einem Straßenschild, das der Autofahrer touchierte, entstand laut Polizei ein geringfügiger Schaden. Darum kümmert sich die Straßenmeisterei Gersthofen. (diba)

