23-jährige Autofahrerin prallt an Leitplanke und überschlägt sich

Bei starkem Nebel durchfuhr eine junge Frau eine Rechtskurve auf der Ortsverbindung von Ustersbach nach Dinkelscherben ohne zu lenken oder zu bremsen. Dabei stieß die 23-Jährige am Montag gegen 21.10 Uhr gegen eine Leitplanke. Der Pkw prallte daran ab und geriet komplett von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich im angrenzenden Graben und kam schließlich auf den Rädern zu stehen, so die Polizei Zusmarshausen.

Die 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt, an diesem ist ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Die Polizei berichtet von einem zusätzlichen Schaden von etwa 500 Euro an der Leitplanke. (AZ)