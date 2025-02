Ausschreibung für Kita Rommelsried läuft: Baubeginn soll noch dieses Jahr sein

Dem Bau der neuen Kita in Rommelsried steht nichts mehr im Wege. Ab sofort können sich Handwerksbetriebe für die einzelnen Bauleistungen bewerben, berichtet Bürgermeister Andreas Weißenbrunner auf Nachfrage. Vor allem regionale Betriebe seien willkommen. „Ziel ist es, mit dem Bau noch in diesem Jahr zu beginnen“, sagt er. Wenn alles glatt laufe, müsste der Holzmodulbau in Rommelsried zum Betreuungsjahr 2026/27 in Betrieb gehen.

