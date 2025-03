Uniklinik-Neubau: Trotz Zeitdruck die Weichen mit Besonnenheit stellen

Der Neubau der Uniklinik wird in naher Zukunft das beherrschende Thema in Neusäß sein. Und das, obwohl es gar kein Neusässer Projekt ist und die Planungen dafür woanders gemacht werden. Doch in Augsburg werden höchstens die Einwohner in Kriegshaber die negativen Auswirkungen der jahrelangen Bauzeit merken. Die Hauptlast werden hingegen die Steppacher, Westheimer und die Stadtberger im Virchowviertel zu tragen haben. Kein Wunder, dass bei der ersten Infoveranstaltung der Unmut der Neusässer deutlich zu spüren war. Denn künftig könnte die Mega-Klinik (eine der größten zehn in Deutschland) noch näher an den Kobelhang heranrücken und viele Belastungen mit sich bringen. Der Lärm der Hubschrauber hatte schon vor Jahren die Anwohner auf die Barrikaden gebracht und die Kritik am Donnerstagabend gab einen Vorgeschmack auf die Proteste, die noch kommen werden.

