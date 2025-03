Uniklinik-Neubau im Westen: Neusässer erwarten von ihrer Stadt Gegenwehr und mehr Infos

Bis auf den letzten Stuhl besetzt war der Saal bei der Bürgerversammlung für Alt-Neusäß. Viele der etwa 50 Bürgerinnen und Bürger dürften nicht nur die aktuellen Großprojekte in der Stadt wie der Neubau der Feuerwehr und Grundschule Westheim, der Fernwärmeausbau oder das neue Feuerwehrhaus in Neusäß interessiert haben, sondern vor allem der Neubau der Uniklinik (UKA). Denn dieser ist zwar gar nicht in der Verantwortung der Stadt Neusäß, aber die neueste Entwicklung hinsichtlich des Mega-Bauvorhabens direkt an der Neusässer Stadtgrenze erhitzt schon jetzt die Gemüter.

