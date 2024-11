Bilder von Landschaften, dem Meer einem Jungen in Badehose

Mit der Ausstellung „Was Malerei kann“ mit Werken von Karl Siegfried Büchner wird in der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld ein neuer Anziehungspunkt für Kunstinteressierte angeboten. Büchner war im Raum Augsburg kein Unbekannter, so stellte er einige seiner Arbeiten 1992 in der Galerie Kulturesk in Augsburg sowie wenige Jahre später in der Archivgalerie Friedberg aus. Kuratorin Dr. Gudrun Szczepanek, die den 2009 verstorbenen Maler lange kannte, hat nun in Oberschönenfeld eine sehenswerte Schau seiner in unterschiedlichsten Malstilen gefertigten Werke zusammengestellt.

