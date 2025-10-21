Von der wunderschönen Mehrdeutigkeit der Pilze

Was ist das Besondere an Pilzen? Für den Leiter des Walderlebniszentrums Oberschönenfeld, Pentti Buchwald, ist die Antwort einfach: „Ohne Pilze gebe es kein Brot, keinen Wein, kein Bier.“ Dabei können Pilze zudem wunderschön, aber auch tödlich giftig sein. Um sich dieser Mehrdeutigkeit zu nähern, hat Buchwald Schulkindern die Aufgabe gestellt, ihre eigenen fantastischen Giftpilze zu zeichnen. Die Ergebnisse sind jetzt in einer Sonderausstellung rund um echte Pilze im Naturparkhaus in Oberschönenfeld zu sehen. Die 180 Bilder der Kinder seien „ein Plädoyer für Kunst und Kreativität“, findet der Pentti Buchwald. Unter den Bildern zu finden sind etwa der psychoaktive „Rambo-Zambo-Zimberling“ oder der „große Brummerling“, an dem man sich maßlos überfressen kann. Zu sehen ist die Ausstellung bis in den Februar 2026 zu den Öffnungszeiten der Museen und Ausstellungsräume in Oberschönenfeld, dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86459 Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis