Dieses Mal bleibt sie: Neue Fußgängerampel an der Leitershofer Straße

An der Leitershofer Straße in Stadtbergen wird seit Kurzem gebaut. Auf Höhe des August-Abenstein-Wegs wird eine Fußgängerampel installiert. Momentan ist hier die westliche Fahrspur der Leitershofer Straße in Richtung Leitershofen gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, wird nach Auskunft des städtischen Bauamts in der kommenden Woche die andere Fahrspur gesperrt sein. Für die neue Ampelanlage muss eine Elektroleitung unter der Kreisstraße verlegt werden.
Stadtbergen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden