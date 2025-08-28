Icon Menü
Neue Fußgängerampel an der Leitershofer Straße: Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Stadtbergen

Dieses Mal bleibt sie: Neue Fußgängerampel an der Leitershofer Straße

Bauarbeiten in Stadtbergen: Am August-Abenstein-Weg wird eine dauerhafte Ampel installiert.
Von Katja Röderer
    Am August-Abenstein-Weg wird eine Fußgängerampel eingerichtet.
    Am August-Abenstein-Weg wird eine Fußgängerampel eingerichtet. Foto: Andreas Lode

    An der Leitershofer Straße in Stadtbergen wird seit Kurzem gebaut. Auf Höhe des August-Abenstein-Wegs wird eine Fußgängerampel installiert. Momentan ist hier die westliche Fahrspur der Leitershofer Straße in Richtung Leitershofen gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, wird nach Auskunft des städtischen Bauamts in der kommenden Woche die andere Fahrspur gesperrt sein. Für die neue Ampelanlage muss eine Elektroleitung unter der Kreisstraße verlegt werden.

