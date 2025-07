Samstag ist Sport- und Mitmachtag in Stadtbergen

Einfach mal ausprobieren, welches Hobby zu mir passen könnte: Beim Sport- und Mitmachtag des Jugendrats Stadtbergen ist das an diesem Samstag, 26. Juli, von 10 bis 14 Uhr möglich. Viele Stadtberger Vereine und Gruppen sind an diesem Tag auf der Schulsportanlage (Stadtfestgelände), um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, mal bei ihnen mitzumachen oder einfach mal was Neues auszuprobieren.

Dabei sind unter anderem die TSG Turnen, die Wasserwacht, TwinTaekwondo, die Kangaroos (Basketball), die Theaterspielgruppe „theater8“, die Pfadfinder Stadtbergen, Discgolf, Football, Soccerdarts oder das Freiwilligen-Zentrum Stadtbergen. Außerdem gibt es Person ein kostenloses Eis, solange der Vorrat reicht.

Der Jugendrat Stadtbergen ist ein gewähltes Gremium der Stadt, mit neun Mitgliedern im Alter von 15 bis 21 Jahren, das die Interessen der Jugendlichen in Stadtbergen vertritt. Sie organisieren Veranstaltungen und setzen sich für Jugendbeteiligung vor Ort ein. Die Idee dieser Aktion ist, dass sich Stadtberger Vereine, in denen die Mitglieder in Bewegung kommen, auf dem Gelände präsentieren. Die Stadtbergerinnen und Stadtberger sollen die jeweilige Sportart oder die Tätigkeit auch gleich ausprobieren und können. (AZ)