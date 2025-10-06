Wie geht es mit den Kitas in Deubach und Rommelsried weiter?

Regelmäßig am Anfang eines jeden Schul- und Kindergartenjahres sind Elterntaxis das Top-Thema. Experten warnen vor schwierigen Verkehrssituationen und raten, Kinder auf andere Weise in Schule und Kita zu bringen. Sicher auch deshalb, um diesen unnötigen Individualverkehr zu vermeiden, wünschen sich die Deubacher Familien einen eigenen Kindergarten. Im vergangenen Sommer war nach vielen Jahren ein Grundstück dafür gefunden und präsentiert worden, es liegt an der Schlossstraße direkt am Dullbach. Jetzt ist der Bebauungsplan ausgelegt und auf der Internetseite der Gemeinde Gessertshausen einsehbar. Neben dem Plan finden sich dort erste Stellungnahmen der Behörden, die in einem beschleunigten Verfahren alle vorab geprüft haben. Die Deubacher sind nun gefragt und können sich in den nächsten Wochen dazu äußern.

Wie berichtet, soll der neue Kindergarten in Deubach südlich der Schlossstraße und östlich des Dullbachs entstehen. Mit dem Neubau will die Gemeinde die Betreuungs- und Verkehrssituation an Schule und Kindergarten in Gessertshausen entlasten – ganz ähnlich, wie dies gerade die Gemeinde Kutzenhausen mit dem Neubau der Kita in Rommelsried tut, nur wenige Kilometer nördlich von Deubach. Vor wenigen Wochen wurde in Rommelsried der erste Spatenstich gefeiert und damit die Bauarbeiten begonnen. Die neue Kita soll im Herbst 2026 an den Start gehen und die Betreuungslage in Kutzenhausen entspannen, wo Kitagruppen momentan noch in der Schule und in der Gemeindehalle untergebracht sind. Auch die Verkehrssituation soll entzerrt werden. In Kutzenhausen führt das relativ zeitgleiche Bringen der Kinder am Morgen immer wieder zu chaotischen Verkehrssituationen. Mit der neuen Kita, so der Plan, werden einige Elterntaxis aus Agawang und Rommelried kommend in Kutzenhausen wegfallen.

Immer ein Thema: Der Verkehr vor dem Kindergarten am Morgen

Auf eine ähnlich angespannte Verkehrslage an der Schule und am Kindergarten in Gesserthausen verweist die Verkehrsbehörde in ihrer ersten Stellungnahme zum Bebauungsplan in Deubach. Sie empfiehlt der Gemeinde, den Verkehr für die neue Kita in Deubach nicht nur über die Schloßstraße zu- und abzuleiten. Auf Nachfrage bestätigt Bürgermeister Jürgen Mögele, dass eine zweite südliche Zu- und Abfahrt über die Straße „Am Mühlanger“ eingeplant ist.

Schwieriger ist die Bewertung der Behörden zur Hochwasserlage des Baugebiets. Zwar handele es sich hier um kein Überschwemmungsgebiet. Dennoch könne eine Überflutung nicht ausgeschlossen werden, schreibt das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth. Deshalb müsse eine Untersuchung für ein 100-jähriges Hochwasser erstellt werden. Erst im Anschluss könnte die Behörde den Bebauungsplan abschließend bewerten. Beim letzten Ereignis, im Sommer 2024, erinnert sich Mögele, seien einige Keller in der Nähe des Baugebiets nicht trocken geblieben. Komplett überschwemmt worden sei jedoch niemand. Die Feuerwehr hätte nicht auspumpen müssen.

Das Baugebiet in Deubach liegt direkt am Dullbach

Zum Überflutungsschutz bei Starkregen wird vom Bund Naturschutz eine Renaturierung des Dullbachs empfohlen, damit der begradigte Bach wieder mäandern kann. Auch die Naturschutzbehörde sieht die aktuelle Situation kritisch. Der Dullbach habe momentan keinen „guten ökologischen Zustand“. Die bisherige Planung schaffe dafür auch keine Abhilfe. Im Bebauungsplan „ist der Fußweg mit fünf Meter Breite zu dicht am Dullbach“, schreibt die Umweltbehörde. Dadurch werde „nahezu keine Gewässerdynamik zugelassen“. „Um dies zu ermöglichen und nicht durch Uferverbau unterbinden zu müssen, sollte ein mindestens zwei Meter breiter Streifen am Ufer des Dullbaches unbefestigt bleiben.“ Zudem weise das Gelände ein Ost-West-Gefälle mit einem Höhenunterschied von drei bis vier Metern auf und schwierige hydrologische Verhältnisse, so das WWA. Das Amt rät, alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung von Regenwasser zu nutzen. Neben Zisternen und Rückhaltebecken sollten auch Gründächer eingeplant werden.

Beim Kitagebäude und -gelände würde die Gemeinde mit dem Träger entsprechende Regelungen treffen, so Mögele, damit kein Wasser ins Gebäude eindringen und die Kinder bei Starkregen rechtzeitig ins Haus gebracht würden. Träger der Kita Deubach werden die Johanniter sein. Mit ihnen sei man, was die Umsetzung betreffe, noch im Gespräch, so Mögele. Ob es nun vier oder fünf Betreuungsgruppen werden, sei bis jetzt nicht raus. Sicher ist jedoch, dass das Gelände der Kita nur rund ein Viertel der Bebauungsfläche einnimmt. Ansonsten ist auf dem gut 1,3 Hektar großen Bebauungsland ein Wohngebiet geplant. Zulässig sind zwei- und dreigeschossige Einzel- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser. Eine massive Bebauung soll laut Bebauungsplan vermieden und die Versiegelung auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Der Bebauungsplan und alle bisherigen Stellungnahmen finden sich auf der Internetseite der Gemeinde Gessertshausen unter „Aktuelle Nachrichten“. Bis 29. Oktober können sich Bürgerinnen und Bürger dazu äußern.