Trotz Klage: Startschuss für die Klärschlamm-Verbrennung

Bis nach Sachsen-Anhalt hat die Marktgemeinde Zusmarshausen ihren Klärschlamm schon gefahren. Denn es ist gar nicht so einfach, das loszuwerden, was nach der Wasseraufbereitung in den Kläranlagen der Region übrig bleibt. Werden die Wege hier bald kürzer? Der MVV Industriepark Gersthofen plant eine neue Verwertungsanlage für Klärschlamm auf dem eigenen Gelände. Am Ende soll hier Phosphor aus der Asche gewonnen werden. Das Unternehmen schreibt gerade die Aufträge für das Projekt aus. 2026 soll Baubeginn sein. Dabei steht noch eine gerichtliche Entscheidung aus.

