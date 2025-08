Gersthofen bebaut das Loch: Das sind erste Reaktionen

Die Nachricht ist noch ganz neu: Die Bebauung des Gersthofer Lochs in der Stadtmitte wurde in der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch beschlossen. Ein Teil des neuen City-Parks ist ein höher gelegter Panoramaweg, der über die Bahnhofstraße das City-Center anbindet. Die Idee wird als „Sky-Walk“ bezeichnet. Unter dem Park mit einer grünen Oase wird die Tiefgarage erweitert. Die Idee aus dem „Loch“ einen City-Park zu schaffen, geht in Erfüllung. Wie kommt dieser Beschluss an? Wir haben uns in Gersthofen umgehört und Reaktionen zu den Plänen für das „Neuen Herz“ in der Stadtmitte gesammelt.

Icon vergrößern Gabriele Hensel Foto: Liane Brosig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gabriele Hensel Foto: Liane Brosig

Die Bebauung des Gersthofer Lochs sei eine „super Idee“, sagt Gabriele Hensel. Das „Neue Herz“ mit der großen Grünfläche und die Begrünung des Rathausplatzes wären besser als ein weiteres Einkaufszentrum. „Und besser als noch ein weiterer Schuhladen“, meint Gabriele Hensel. Die Achsheimerin, die gerne in Gersthofen einkaufen geht, hat keine Bedenken gegenüber dem neuen Projekt, sondern ist zu der neuen grünen Oase als Ruheraum und Stadtverschönerung sehr positiv gestimmt.

Icon vergrößern Beate Maurus Foto: Liane Brosig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beate Maurus Foto: Liane Brosig

Beate Maurus sieht den Plan zur Bebauung des Lochs zweischneidig. Früher hatte die Haunstetterin einen eigenen Laden in der Innenstadt von Gersthofen. Sie hält die Idee einer Umgestaltung grundsätzlich für eine schöne Idee, um wieder mehr Menschen in die umstehenden Läden zu locken. Allerdings ist sie besorgt um die Instandhaltung und die Sicherheit des Parks: „Wer hängt dann nachts in solchen Parks ab?“ Sie hofft, dass der Sky-Walk so gebaut wird, dass auch ältere Menschen hochkommen und davon profitieren.

Icon vergrößern Christian Niklas Foto: Liane Brosig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian Niklas Foto: Liane Brosig

Begeistert von der neuen Parkanlage ist Christian Niklas. „Gersthofen ist zugegeben nicht die schönste Stadt,“ meint er. Alles was das Stadtbild verschönere und dazu zählt er auch das Projekt „Neue Herz“, hält der ehemalige Gersthofer für eine ausgesprochen gute Idee. Auch gegen den debattierten Sky-Walk spricht in seinen Augen nichts. Genau wie auch Gabriele Hensel sagt er: „Es braucht nicht noch ein Einkaufszentrum.“ Im Gegenteil: Das grüne Paradies als wohltuender Ruheraum sei mehr als willkommen.

Icon vergrößern Andreas Glück Foto: Liane Brosig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Andreas Glück Foto: Liane Brosig

Die Idee einen City-Park aus dem „Loch“ zu machen, versteht Andreas Glück nicht wirklich. Zwar sei der Ansatz eines grünen Stadtinnenraums kein falscher, allerdings etwas zu kurz gedacht. Er wohnt nahe am Stadtpark hinter dem City-Center und würde eine Verschönerung dieses Parks begrüßen. „Pizzaschachteln, Flaschen und Mülltüten“ verschlechterten das Bild. Daher meint Andreas Glück, dass man doch besser den bereits bestehenden Park nutzen sollte, anstatt zu versuchen aus diesem „Jungle-Loch“ einen neuen Park zu schaffen.

Icon vergrößern Angela Foraschick Foto: Liane Brosig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Angela Foraschick Foto: Liane Brosig

Der Park sei nicht nur ein Gewinn für das äußere Stadtbild, sondern vor allem biete er ausgesprochen gute Möglichkeiten für die Jugendlichen in Gersthofen, davon ist Angela Foraschick überzeugt. Generell gebe es in der Stadt leider nicht so viele Events und Aktionen für die Jugend. „Nicht jeder möchte in die Diskothek gehen“, meint die Gersthoferin. Eine Tiefgarage, die auch als Veranstaltungsort für Events und Märkte genutzt werden kann, bilde eine perfekte Alternative, um mehr Jugendliche in die Stadtmitte zu ziehen. „Dieser neue Platz mit Musik - einfach herrlich!“