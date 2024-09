Neue Saison in der Stadthalle Neusäß: Von Altinger über Gysi bis Well-Brüder

Viele bekannte Namen stehen in den kommenden Monaten auf dem Programm der Stadthalle Neusäß. . „Ob Kabarett, Theater, Musik oder Kindervorstellungen – es warten unvergessliche Momente auf unser Publikum“, so die Leiterin des Kulturbüros Veronika Wanninger. Der Ticketverkauf für die neue Saison ist bereits in vollem Gange - immerhin geht es bereits am 28. September los mit dem Theaterstück „Passagier 23“ nach dem Psychothriller von Sebastian Fitzek. Für einen Künstler muss man sich jedoch schon jetzt Karten sichern, wenn man ihn in einem Jahr auf der Bühne in Neusäß sehen will.

Denn erfahrungsgemäß sind die Vorstellungen des jungen Kabarettisten Martin Frank ruckzuck ausverkauft. Am 25. September 2025 ist der Niederbayer, der 2018 mit dem Bayerischen Kabarettpreis als Senkrechtstarter ausgezeichnet wurde, mit seinem neuen Programm „Wahrscheinlich liegt‘s an mir“ zu Gast in der Stadthalle Neusäß.

Icon Vergrößern Frank Martin kommt im Herbst 2025 wieder in die Stadthalle Neusäß. Foto: Peter Fastl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Frank Martin kommt im Herbst 2025 wieder in die Stadthalle Neusäß. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Eine weitere Größe des Kabaretts ist am 11. Oktober mit dem Verwandlungstalent Wolfgang Krebs mit „Bavaria first“ in Neusäß zu erleben. Kurz darauf entführt am 13. Oktober die Deutsche Tanzkompanie das Publikum mit einer Revue in die märchenhafte Welt von „Es war einmal – Grimm Reloaded“, einer Revue bei der klassische Märchenfiguren zum Leben erweckt werden. Kabarettist Michael Altinger und Kollegen versprechen mit der Komödie „Ratatata! Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde“ am 9. November eine humorvolle Interpretation der bekannten Gangstergeschichte.

„Die eigersüchtige Muse“ mit Udo Wachtveitl

Musikalische Unterhaltung gibt es am 20. Oktober mit der „Wiener Kaffeehausmusik“ bei Kaffee und Kuchen mit nostalgischen Charme, während die Vocal-Artisten „Naturally 7“ am 26. Oktober mit ihrer A-cappella-Show beeindrucken werden. Am 24. November gibt die Stadtkapelle Neusäß ihr traditionelles Herbstkonzert. Der „Tatortkommissar“ Udo Wachtveitl entführt das Publikum mit „Die eifersüchtige Muse“ am 7. Dezember in die Welt musikalischer Eifersüchteleien großer Komponisten.

Für weihnachtliche Stimmung sorgt das „Swing Dance Orchestra“ am 20. Dezember mit der festlichen Revue „Christmas in Swing“. Der Jahresausklang wird mit „LaLeLu - A-Cappella-Comedy“ an Silvester gefeiert. Am 18. Januar gastiert der bekannte Schauspieler und Musiker Stephan Zinner mit dem Programm „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ zum ersten Mal in Neusäß. Urgesteine der Szene, die Well-Brüder, treten dagegen am 25. Januar mit ihrem Programm „Alpinismo Tropikal“ auf und bringen satirischen Witz und musikalische Virtuosität auf die Bühne.

Theater - mal hintersinnig, mal witzig

Am 26. Januar greift die Komödie „Fehler im System“ aktuelle Themen wie künstliche Intelligenz und Geschlechterrollen auf, während „Der Gott des Gemetzels“ am 7. Februar zeigt, wie schnell zivilisierte Fassade bröckeln kann. Diese besondere Inszenierung in bairischem Dialekt wurde mit dem Innovationspreis Volkskultur ausgezeichnet. „Mein Blind Date mit dem Leben“ am 9. Mai erzählt schließlich die inspirierende Geschichte von Saliya Kahawatte, der trotz fast vollständiger Erblindung seinen Traum von einem selbstbestimmten Leben verwirklicht. Für Lacher sorgt am 29. März sicherlich die 1. Neusässer Lachnacht, moderiert von Ole Lehmann. Gemeinsam mit HG. Butzko, Dagmar Schönleber, René Sydow und Bumillo wird er das Publikum zum Lachen bringen. Am 15. März präsentiert die Stadthalle für Kinder „Eule findet den Beat – Mit Gefühl“. In diesem musikalischen Theaterabenteuer entdeckt die liebenswerte Eule die emotionale Welt der Musik.

Icon Vergrößern Der Politiker Gregor Gysi erzählt Autobiografisches in der Stadthalle Neusäß. Foto: Joachim Gern Icon Schließen Schließen Der Politiker Gregor Gysi erzählt Autobiografisches in der Stadthalle Neusäß. Foto: Joachim Gern

Über sein Leben und aktuelle Themen spricht am 4. Februar der bekannte Politiker, Rechtsanwalt und Autor Gregor Gysi unter dem Titel „Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi“. Tickets, Abos und ausführliche Infos zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.stadthalle-neusaess.de.