Die neue, große Wertstofftonne ist das kleinere Übel

Es ist wie mit so vielen Neuregelungen und Änderungen. Auch wenn man schon lange wusste, dass sie kommen werden: Steht der Umbruch unmittelbar bevor und die Details werden immer konkreter, tun sich oft viele Kritikpunkte auf. Das war mit dem Pfandsystem so, dem Ende des analogen Telefons und nun mit der Abschaffung des Gelben Sacks.

Denn obwohl dessen Ende bereits vor einem Jahr beschlossen wurde und die Größe der Wertstofftonne klar war, dämmert es nun mit dem Eintreffen des Schreibens vom Abfallwirtschaftsbetrieb den Bürgerinnen und Bürgern, dass demnächst tatsächlich eine weitere große Tonne vor ihrem Haus stehen wird.

Wie es dazu kam und dass daran nun zumindest für die nächsten vier Jahre nichts mehr zu ändern ist, wurde in den vergangenen Wochen ausführlich diskutiert. Und dass viele Bürger damit unzufrieden sind und Nachbesserungen fordern, ist verständlich.

Mehrheit der Bürger wollte die Säcke abschaffen

Man darf aber nicht vergessen: In einer Bürgerbefragung 2020 war die Mehrheit der Befragten aus vielerlei Gründen für die Abschaffung der Gelben Säcke, waren aber weiterhin strikt für eine 14-tägige Leerung. Dies war nur mit einer Wertstofftonne möglich, sie war also der Kompromiss. Sie hat auch den Vorteil, dass man auch Kunststoffgegenstände, Metall und mehr hineinwerfen darf, zum Beispiel Schüsseln, Töpfe oder Werkzeug. Was es nicht gab, war eine kleinere Tonne. Unzählige Sitzungen und Verhandlungen hat es in den vergangenen Jahren in den Gremien des Kreistags und mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb dazu gegeben und die hatten ganz sicher nicht zum Ziel, möglichst eine Lösung zu finden, die die meisten Bürger ablehnen und ärgert.

Warum man als Kunde im Handel die Auswahl zwischen - um im Bild zu bleiben - Hunderten von Müllbehältern in allen Größen und Formen hat, der Landkreis bei der Tonne aber nicht, ist dennoch schwer zu verstehen. Wie diese künftig unsere Vorgärten und Straßen „verschönern“ werden, wird sich zeigen. Wie bei vielen anderen Neuerungen werden wir uns vielleicht damit arrangieren. Das Chaos verwehter Säcke samt unappetitlichem Inhalt auf den Gehwegen werden wir dann vermutlich auch wieder vergessen haben.