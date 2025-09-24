Was geschieht da am Strommast in Stadtbergen?

Ungewöhnliche Ansichten bot vor Kurzem der Strommast in der Nähe der Parkschule in Stadtbergen. Wie die LEW erklärt, erhalten die Strommasten einer Hochspannungsleitung der LEW Verteilnetz (LVN) im Abschnitt zwischen Neubergheim und Neusäß zurzeit einen neuen Schutzanstrich. Die von LVN beauftragte Spezialfirma säubert die Masten zunächst mit einem Wasserhochdruckreiniger, um Schmutz wie beispielsweise Vogelkot zu entfernen. Für diese Reinigungsarbeiten werden die Masten mit einem Gewebenetz eingerüstet. Anschließend kann der neue Schutzanstrich aufgebracht werden. Die Arbeiten werden je nach Witterung voraussichtlich bis November andauern. (Lode/kabe/AZ)

