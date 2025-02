Neu in Neusäß: Cube-Fahrräder auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche bei Multicycle

Auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche hat am Freitag die Firma Multicycle in Neusäß in der Daimlerstraße 14 eine weitere Filiale ihrer Kette eröffnet. Wie Gebietsleiter Manuel Bader und Geschäftsführer Martin Schmidt (im Bild von links) bei der Eröffnung erklärten, bietet Multicycle Fahrräder der Marke Cube und möchte von Neusäß aus die Region Augsburg bedienen. Das Geschäft ist in den ehemaligen Räumen des Schuhgeschäfts Deichmann und des Bekleidungsgeschäfts Takko untergebracht. Außerdem sind in der Daimlerstraße 14 im Obergeschoss eine „Woolworth“- Filiale und ein weiteres Geschäft zu finden sowie „by Andrea“ mit unter anderem Lotto, Zeitschriften und Hermes-Versand sowie eine SB-Filiale der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, beide im Erdgeschoss. Über den neuen Mieter freut sich auch die Immobilienverwaltung Schuster: „Das Objekt ist weiterhin vollständig vermietet und durch den Mieterwechsel im Erdgeschoss deutlich aufgewertet“, heißt es von dort. (AZ)

