Das wird neu bei der Kirchweih 2025 in Gersthofen

Der erste Kirchweih auf dem neuen Festplatz in Gersthofen ist bei den Gästen sehr gut angekommen. Bei der Kirchweih 2024 feierten etwa doppelt so viele Menschen wie in den Jahren zuvor, als das Volksfest vorübergehend auf dem Rathausplatz stattfinden musste. Gefeiert wird zwar erst wieder im Herbst, doch bereits jetzt sind die Planungen für das nächste Volksfest in vollem Gange. Bürgermeister Michael Wörle informierte im Stadtrat über wichtige Neuerungen, vor allem beim Thema Parkplätze und Verkehrsregelungen. Im vergangenen Jahr war kritisiert worden, dass es zu wenige Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher gab. Die Folge war, dass Autos in den umliegenden Wohnstraßen oder im Straßengraben abgestellt wurden.

