Der Neue setzt auf Originalität in Stadtbergen

Im Kulturamt Stadtbergen führt seit Jahresbeginn Martin Knauth die Regie. Er tritt damit die Nachfolge von Felix Petzold an. Für Martin Knauth ist die Stelle als Kulturamtsleiter eine neue berufliche Erfahrung. Zum ersten Mal ist er im öffentlichen Dienst beschäftigt. „In den letzten zwanzig Jahren war ich Manager im Buchhandel“, erzählt er. Bücher seien ein tolles Beispiel für Kultur, die für jedermann zugänglich ist. Auch seine Erfahrungen im Umgang mit Publikum, die er als Sprecher, Veranstalter und im Theater gesammelt hat, will er sich jetzt in Stadtbergen zunutze machen.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis