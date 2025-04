Digitales Zeitalter: Warum Mobilfunkmasten noch einmal wichtiger werden

„Wir fühlen uns vom Netzbetreiber nicht gut informiert“, sagte Bürgermeisterin Karina Ruf bei der Informationsveranstaltung zum geplanten Mobilfunkmast südlich von Gablingen. Vor etwa einem Monat lehnte der Gemeinderat den Bau eines neuen Mobilfunkmastes ab. Jetzt gab ein Gutachter bei einer Bürgerversammlung Einblicke in das Projekt. Die Bürgermeisterin ist nicht begeistert, der Mobilfunkmast wird aber trotz Ablehnung des Gemeinderats kommen. Auch in Fischach gab es zuletzt Gegenwind gegen ein solches Projekt, wenn auch aus anderen Gründen. Dabei wird Mobilfunk in Deutschland seit einer Gesetzesänderung 2021 immer wichtiger. Denn neue Baugebiete müssen manchmal ganz ohne Telefonleitungen auskommen.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mobilfunkmast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis