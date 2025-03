Neues Mietwagenangebot für den Nahverkehr im Landkreis Augsburg

Wenn sich der Nahverkehr verändert, dann will Neusäß von Anfang an dabei sein. Nicht mehr nur Bus und Bahn werden das Mobilitätsangebot der Zukunft bestimmen, ist sich Bürgermeister Richard Greiner sicher, sondern ebenso Angebote wie Carsharing oder Leihfahrräder. Dass nun ausgerechnet eine Firma mit Büro in Neusäß ein neues Mietwagenangebot für den nördlichen und westlichen Landkreis starten will, kommt da im Rathaus der Stadt gut an. Die Firma Mopla Myway, ein IT-Solutions-Unternehmen mit Sitz in Laugna (Landkreis Dillingen), setzt dabei auf lokale Partner aus der Region, um eine flexible und bedarfsgerechte Mobilitätslösung anzubieten. Mit dem Angebot will das Unternehmen zudem auf sich und seine Produkte aufmerksam machen. Diese spielen in einigen Landkreisen in Ostdeutschland bereits eine wichtige Rolle.

