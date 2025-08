Endlich werden die letzten drei Kilometer Radweg gebaut zwischen Biburg und Rommelsried

Andreas Weißenbrunner (Freie Wähler) will zur Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr wieder antreten. Auf die Frage, was er als Gemeindechef von Kutzenhausen noch erreichen möchte, nennt er an erster Stelle den Radweg zwischen Rommelsried und Biburg. Es ist das einzige Teilstück an der Kreisstraße 1, das für Fußgänger und Radfahrer noch nicht ausgebaut ist. Genau an dieser Stelle führt die Straße über Berg und Tal und über Kurven durch den Wald. Für Radfahrer ist die Straßenführung gefährlich, für Autofahrer schwer einsehbar. Weißenbrunner weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger seit Jahrzehnten auf den Ausbau warten. Planungsstart war vor über 15 Jahren. Dass bis heute die fehlenden drei Kilometer zwischen Dinkelscherben und Augsburg immer noch nicht fertig sind, ist auch für den Bürgermeister, seit 2020 im Amt, kaum nachvollziehbar.

Ruth Seyboth-Kurth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86500 Kutzenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis