Zweiter Drogeriemarkt dm im Stadtberger Markt hat eröffnet

Im Stadtberger Gewerbegebiet hat am Donnerstag in der Benzstraße 13 ein neuer, moderner dm-Drogeriemarkt eröffnet. Vorher war hier Denns Biomarkt angesiedelt, der jedoch vor etwa einem Jahr ausgezogen ist. Damit gibt es im „Stadtberger Markt“ nun zwei dm-Märkte, denn die Filiale in der Daimlerstraße 1, nur einen knappen Kilometer entfernt, besteht weiterhin. „Es gibt aktuell keine Pläne, daran etwas zu ändern, sagt Sandra Machado, die nun beide Märkte leitet. Der Grund liegt in der großen Nachfrage an diesem Standort, teilt die Konzernleitung mit: „Aufgrund der hohen Beliebtheit unseres bestehenden dm-Marktes in der Daimlerstraße ist es uns möglich, in Stadtbergen einen weiteren Standort zu eröffnen. Beide Standorte bleiben erhalten und ergänzen sich optimal, um der Nachfrage der Menschen in und um Stadtbergen gerecht zu werden“, sagt Tim Rosentreter, dm-Gebietsverantwortlicher.

Die Hälfte der Belegschaft wechselte in die Benzstraße

Beide Märkte leitet Sandra Machado. Das Personal konnte sich weitgehend aussuchen, in welcher Filiale man künftig arbeiten möchte, berichtet sie. Glücklicherweise habe es sich so gefügt, dass etwa die Hälfte in den neuen Markt wechseln wollte, die anderen wollten am alten Arbeitsplatz bleiben. Dazu seien noch etliche neue Mitarbeitende dazu gekommen. Der neue dm in der Benzstraße ist mit etwa 940 Quadratmetern Fläche etwas größer als der bestehende, auch reichlich Parkplätze sind vorhanden, die nur der Nachbar, das Modegeschäft „Takko“ mit nutzt. Da im Stadtberger Markt alles nah beieinander liegt, stellen viele Kunden ihr Auto einmal ab und besuchen dann zu Fuß mehrere Geschäfte.

Icon Vergrößern In der Benzstraße 13 im Stadtberger Markt hat ein weiterer dm-Drogeriemarkt eröffnet. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen In der Benzstraße 13 im Stadtberger Markt hat ein weiterer dm-Drogeriemarkt eröffnet. Foto: Marcus Merk

Der neue dm-Markt bietet alle modernen Einrichtungen wie Selbstbedienungskassen, eine Abholstation mit Fächern für Bestellungen per App und eine Toilette, die auch für Behinderte geeignet ist. Die Gänge sind breiter und heller als in der „alten“ Filiale. Auch die Fotostation, die in der Daimlerstraße besonders an Weihnachten sehr beengt war, ist hier größer. Besonders die jüngeren Kundinnen dürfte im Kosmetikbereich der „Beauty-Inspirationstisch“ interessieren, wo man vor einem beleuchteten Spiegel die neuesten Produkte ausprobieren kann.