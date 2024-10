Bahnhofspizzeria Da Damiano hat in Diedorf Fuß gefasst

Trotz der durchschnittlichen Leistung des heimischen FC Augsburg herrscht in der Bahnhofstube da Damiano in Diedorf gute Stimmung. In der gut gefüllten Gaststätte, direkt neben Bahngleisen in Fahrtrichtung Augsburg, kümmert sich Besitzer Damiano D‘Elia mit seiner Lebensgefährtin Maly um die fußballbegeisterten Gäste. „So langsam haben wir eine nette Stammkundschaft, die uns täglich besucht und am Wochenende oder unter der Woche mit Freunden mit ihrem Lieblingsclub mitfiebert“, sagt D’Elia. Obwohl der emsige Unternehmer schon ein Restaurant und Eiscafé in Kriegshaber bewirtschaftet, hat er sich nun ein zweites Standbein aufgebaut.

Der in Salerno geborene Italiener hätte noch vor einigen Monaten nicht gedacht, sich hier im Schmuttertal anzusiedeln. Ein trauriger Anlass führte den Vater von zwei erwachsenen Kindern nach Diedorf: Der vorherige Besitzer und langjährige Freund von D’Elia, Salvatore Sabino, verstarb Anfang des Jahres. Dessen Wunsch war es, dass er die Bahnhofstube in italienischer Tradition weiterführt. Beide Freunde kannten sich schon einige Jahre. Die Freude war daher groß, als er die Zusage seitens der Diedorfer Gemeinde erhielt. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Maly ging es dann zu einer großangelegten Renovierung des Gastraums. Ebenso wurde die Küche mit viel Eigeninitiative und Helfern neu gestaltet.

Im Da Damiano in Diedorf gibt es Pizza und selbst gemachtes Eis

Im Innenraum gibt es nun viele Sitzmöglichkeiten zum Essen, Ratschen oder zum gemeinsamen Fernsehen. Vor allem die Fußballnachmittage am Wochenende sowie die Champions-League-Abende sind immer wieder ein Highlight für den Betreiber. Ebenso kann man bei schönem Wetter seine Pizza oder andere italienische Spezialitäten im Freien genießen. Trotz des Lärms durchfahrender Züge und Busse an der Bahnhofstraße nutzen viele Pendler dies zu einer gemütlichen Pause. Vor allem mittags besuchen immer wieder Schulkinder das Lokal. Sehr stolz ist D’Elia auf sein selbst gemachtes Eis. „Viele Fahrgäste nutzen kurz vor der Abfahrt noch die Möglichkeit für ein schnelles Eis für unterwegs“, sagt Maly, die gute Seele des Hauses. Trotz der Hektik im Verkauf nimmt sich die gut gelaunte Betreiberin gerne Zeit für einen kurzen Plausch mit ihren Gästen. Mitte April dieses Jahres öffnete die Bahnhofstube. (sfn)