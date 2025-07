Führungswechsel bei den Grünen Gersthofen

Bei einer Ortsversammlung der „Grünen Gersthofen“ wurde ein neuer Vorstand gewählt. Gast war unter anderem der Landtagsabgeordnete der Grünen Cemal Bozoğlu.

Als neues Sprecherteam wurden Ilona Kramer und Ralf Wege gewählt. Ilona Kramer ist als erste Vorsitzende des Seniorenbeirats und als zweite Vorsitzende des Theatervereins in Gersthofen gut bekannt. Die Vorstandschaft wird durch Sarah Zerle als Schriftführerin und Jakob P. Haug als Beisitzer ergänzt. Bis Herbst würden die Inhalte für die Kommunalwahl in Gersthofen erarbeitet, kündigten die neuen Sprecher an. Die „Grünen Gersthofen“ wollten sich für ein nachhaltiges, soziales und zukunftsorientiertes Gersthofen einsetzen. Ralf Wege beschreibt das Ziel des Ortsverband so: „Wir werben dafür, mit uns ins Gespräch zu kommen, die besten Lösungen für Gersthofen zu erarbeiten und nach deren Umsetzung zu streben.“ Das Potential der Grünen in Gersthofen sei deutlich größer, als dies die Zahlen aktuell widerspiegeln würden, so Wege. Der Dank gelte Kerstin Thiel für die langjährige Tätigkeit als Sprecherin beim Ortsverband. Thiel sitzt für die Grünen im Gersthofer Stadtrat.

Der erste Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle bedankte sich in seinem Grußwort bei den Grünen für die gute Zusammenarbeit im Stadtrat. „Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Dies muss erhalten und weiterentwickelt werden. Dazu braucht es eine „Grüne Stimme“ in Gersthofen.“ Wörle ist in seiner Amtszeit von den Freien Wählern, der SPD und den Grünen unterstützt worden. (AZ, kar)

