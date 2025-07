Von der Wiese zum Großparkplatz am Stadtrand von Gersthofen: In der Porschestraße stehen auf einem Gelände Autos, soweit das Auge reicht. Auf einem Areal von 32.500 Quadratmetern hat die Schwaba GmbH ein neues Autohaus errichtet. Bis zu 600 Gebrauchtwagen werden ausgestellt. Am Donnerstagabend wurde das Neubauprojekt mit rund 200 Gästen eingeweiht.

