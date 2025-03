Neues Gewerbegebiet und Erweiterungen: Was sich in Meitingens Geschäftswelt tut

Die Firma A. Reiter, die in der Thierhauptener Straße am Ortseingang von Waltershofen ihren Firmensitz hat, stockt gerade mächtig auf – und zwar in Sichtweite. Auf der anderen Seite der Staatsstraße 2045, die von Meitingen nach Thierhaupten führt, ist nämlich gerade eine Großbaustelle zu beobachten, die den Namen A. Reiter trägt. Doch was ist geplant? Vier Lagerhallen werden gebaut, die in Summe dem Unternehmen 6.000 Quadratmeter an Lagerfläche bescheren werden. Aktuell stehen bereits drei der vier geplanten Hallen. Im zweiten Quartal sollen die Lagerflächen fertiggestellt werden. „Dann wird das Lager gefüllt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Reiter.

