„Wer, wenn nicht wir“ retten die Erde als Lebensraum: Eukitea-Schulstück zur Nachhaltigkeit

Dieser schmissige Popsong könnte für das Theaterpublikum zum Ohrwurm werden, wenn sie das neueste Stück des Eukitea für die weiterführenden Schulen im Landkreis Augsburg gesehen haben. Denn Fred Brunners Komposition zum Stück über die Umweltzerstörung und die Nachhaltigkeit „Wer, wenn nicht wir!“ ist rhythmisch, geht ins Ohr und der Text ist eingängig. Bei der Premiere im Diedorfer Theater Eukitea vor einer ersten Schulklasse von der Realschule Zusmarshausen zeigte sich, dass das Thema ganz nah dran ist am Alltag der 13- bis 16-Jährigen, für die der Landkreis das mobile und interaktive Stück an allen entsprechenden Schulen in den nächsten Jahren anbieten wird. Denn „Fast Fashion“ aus Niedriglohnländern - also die billige Mode, die nach ein paar Mal Waschen wieder im Müll landet -, das nächste neue Handy, obwohl das alte noch prima funktioniert, und eine Vielzahl von Kosmetikprodukten, die Mikroplastik enthalten können - das alles sind alltägliche Fragestellungen zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit, mit der die Jugendlichen täglich konfrontiert sind. Und darüber werden sie durch das Theater zum Nachdenken und Diskutieren angeregt.

