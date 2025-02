Stadtberger Stadtfest: Neuer Festwirt und neues Konzept

Um die 35.000 Besucher zieht das Stadtfest in Stadtbergen alljährlich an. Die Mischung kommt gut an bei den Gästen: Zum frühsommerlichen Stadtfest auf den Sportanlagen gehören nicht nur Fahrgeschäfte, auch ein Bierzelt und zahlreiche Stände und Vorführungen von örtlichen Vereinen bereichern das Fest. So ist für große und kleine Besucher gleichermaßen etwas geboten. Jetzt soll das Konzept fürs Stadtfest überarbeitet werden. Und es gibt einen neuen Festwirt.

