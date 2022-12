Adventskalender: Jeden Abend öffnet sich in Neukirchen ein neues Fenster

Mit einem begehbaren Kalender wird der Advent in dem Ortsteil von Thierhaupten zu einem besonderen Erlebnis.

Sehr kreativ in der Adventszeit zeigt sich auch dieses Jahr der Thierhauptener Ortsteil Neukirchen, wo Zusammengehörigkeit und Gemeinschaftssinn großgeschrieben werden. Seit dem 1. Dezember erscheinen in dem Ort an verschiedenen Häusern täglich neu geschmückte Adventsfenster, die von den Hausbesitzern kreiert und liebevoll gestaltet werden.

Die Reihenfolge der Fensteröffnungen ist festgelegt, den Abschluss am 24. Dezember bildet die Kirche mit der Beleuchtung der Kirchentüre. Immer wieder finden sich in dem Ort künstlerisch begabte Menschen, die mit dieser Aktion Licht und Leben in die jetzt doch etwas düstere Zeit bringen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause trifft man sich nun täglich bei der anstehenden Fensteröffnungen und da kann man vielfach nur staunen, was die Leute alles an Ideen haben und damit anderen Menschen eine Freude bereiten. Täglich ab 18 Uhr öffnen sich die neuen Fenster.

Ein kleiner Umtrunk gehört in Neukirchen dazu

Zur Tradition gehört es in Neukirchen, wie auch beim so genannten "Christbaumloben" um die Weihnachtszeit, dass alle Besucher und Besucherinnen mit einem kleinen Umtrunk begrüßt werden, der Gelegenheit für einen ausgiebigen Ratsch bietet. So war es auch am Nikolaustag bei der Familie Wunderle.

Sie präsentierte ein rund ein mal 1,5 Meter großes zum Nikolaustag passendes Motiv, bei dessen Gestaltung die ganze Familie mitgeholfen hat. Zu sehen ist der Nikolaus mit einem Schlitten, bepackt mit vielen Geschenken. Weitere Bilder oder neue Adventsfenster folgen täglich aufs Neue, und je mehr Fenster geöffnet sind, desto häufiger kommen Besucher nach Neukirchen, um durch das festlich beleuchtete Dorf zu spazieren.

Lesen Sie dazu auch