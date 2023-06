Hund beißt Radfahrer bei Neukirchen in den Oberschenkel

Ein Radfahrer fährt auf einem Feldweg bei Neukirchen an einem Spaziergänger mit angeleinten Hund vorbei. Plötzlich schnappt der Vierbeiner zu.

Ein Radfahrer ist am Mittwoch im Gemeindebereich Neukirchen von einem Hund angefallen und gebissen worden. Der 64-Jährige war gegen 19 Uhr auf einem Feldweg unterwegs, als ihm an einer Gabelung ein Mann mit seinem angeleinten Hund entgegenkam.

In dem Moment, als der Radler am Hund vorbeifuhr, schnappte der Hund laut Polizei zu und biss ihn in den linken Oberschenkel. Der Hundebesitzer lief einfach weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. (thia)