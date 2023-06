Juliane Bissinger ist seit 30 Jahren Mesnerin in Neukirchen

Drei Jahrzehnte betreut Juliane Bissinger die Pfarrkirche St. Vitus in Neukirchen als Mesnerin. Nun wurde sie für ihr Engagement gewürdigt.

Am 1. Juni 1993 übernahm Juliane Bissinger die Mesner-Stelle in der Pfarrkirche St. Vitus im Thierhauptens Ortsteil Neukirchen. Das runde 30-jährige Jubiläum wurde nun nach einem Pfarrgottesdienst gefeiert.

„Mit dem habe ich nun wirklich nicht gerechnet“, zeigte sich die rüstige Seniorin am Ende des Gottesdienstes völlig überrascht, dass Pfarrer Werner Ehnle sie mit einem Blumenstrauß und vielen Dankesworten ehrte und somit an ihr kleines rundes Mesner-Jubiläum dachte. Pfarrer Ehnle sprach im Namen der gesamten Pfarrgemeinde im gut gefüllten Gotteshaus ein großes Dankeschön für die beliebte Mesnerin aus.

Viele Tätigkeiten im langen Kirchenjahr in Neukirchen

Ehnle führte eine ganze Reihe von Tätigkeiten auf, die den Einsatz einer gewissenhaften Mesnerin im langen Kirchenjahr erforderten. „Juliane Bissinger erfülle diese Aufgaben mit großer Bravour, ist immer da, ist oft schnell da, wenn es irgendwo brennt und ist ein Mini-Zentrum der Pfarrei St. Vitus“, so der Ortsgeistliche. Besonders für die vielen Ministranten ist sie stets erste Anlaufstelle, steht für Gespräche gerne zur Verfügung und ist Sorgentrösterin für die ganze Pfarrgemeinde, so Pfarrer Werner Ehnle. Bei der Übergabe eines bunten Blumenstraußes klatschten die Gottesdienstbesucher spontan kräftig Applaus und zollten somit ihrer rührigen Mesnerin Dank und Anerkennung für 30 Jahre gewissenhaften Dienst rund um die Pfarrgemeinde und Pfarrkirche St. Vitus in Neukirchen. (bra)