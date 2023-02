Neukirchener Spenden kommen Kinder-Therapiezentrum zugute

Spenden gesammelt wurden beim Adventsbasar im Thierhaupter Ortsteil Neukirchen. Dabei kam eine beachtliche Summe zusammen, die jetzt übergeben wurde.

Im kleinen Ort Neukirchen (Markt Thierhaupten) gibt es immer wieder Aktionen in der Bevölkerung, deren Hintergrund auch die Hilfe für sozial bedürftige oder schwerstkranke Menschen ist. So auch Ende vergangenen Jahres, als Anfang Dezember beim Neukirchener Adventsbasar wieder zu einer Spendenaktion aufgerufen war, die nun gut zwei Monate später an bedürftige Kinder übergeben werden konnte.

Von Neukirchener Jugend und Maibaumverein organisiert

Dieser Adventsbasar wird jährlich von der Neukirchener Jugend und vom Maibaumverein organisiert. Auch letztes Jahr haben viele Frauen ehrenamtlich mitgewirkt und im Vorfeld viele Adventskränze gebastelt hatten, dazu gab es auch andere Bastel- und sonstige Utensilien die dann bei dieser Veranstaltung verkauft wurden. Weiter wurden kulinarische Köstlichkeiten angeboten und es war ein geselliges Miteinander, bei dem dann ein erfreulicher Erlös erwirtschaftet wurde.

Nun konnte diese Summe, immerhin 1200 Euro, an einen gemeinsam ausgewählten Empfänger übergeben werden. Es handelt sich um das Therapiezentrum Ziegelhof- Stiftung Bunter Kreis in Stadtbergen. Eine Einrichtung für krebs- und schwerstkranke Kinder auch mit chronischen Krankheiten, denen hier mit geschulten Therapeuten eine wertvolle heilpädagogische, tiergestützte Arbeit bei der Bewältigung ihrer Krankheit helfen soll. Um die 1200 Euro zu übergeben, war eine Abordnung aus Neukirchen in diese Ziegelhof-Stiftung nach Stadtbergen gefahren.





