Neukirchen-Thierhaupten

Neukirchen hat den Streit über die Friedhofserweiterung begraben

Plus Der Ausbau läuft in vollen Zügen. Für das alte Pfarrhaus daneben gibt es noch ehrgeizigere Pläne. Es soll ein Zentrum fürs ganze Dorf werden.

Von Sonja Diller

Nicht nur endlich in Sicht, sondern schon in vollem Gang ist die Erweiterung des Friedhofs in Neukirchen. Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger ist einfach nur froh, dass sich nun doch eine Lösung gefunden hat, mit der die meisten gut leben können. Der Rathauschef weiß aber auch: "Alle wird man nie zu 100 Prozent zufriedenstellen können." "Das passt für uns", steht der Dritte Bürgermeister, selbst alteingesessener Neukirchener, voll und ganz hinter dem Ergebnis. Franz Bissinger ist zufrieden, dass die "verfahrene Situation" ein gutes Ende gefunden hat.

