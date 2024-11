Älteste Bürgerin von Neumünster mit 102 Jahren verstorben

Mit Anna Kraus, Aspachbäuerin von Neumünster, ist die älteste Bürgerin der Gemeinde mit 102 Jahren verstorben. Den Trauergottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Michael in Violau hielt Pfarrer Hilary Ubah, einschließlich der anschließenden Urnenbeisetzung. Anna Kraus war mit Franz Kraus aus Altenmünster verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder Elisabeth, Johann und Franz und die Enkelkinder Monika, Florian, Max, Sebastian und Franziska hervor. Zuerst betrieben sie miteinander den Aspachhof in Neumünster. Opa Georg hatte mit seinen Pferden und dem Leichenwagen bis ins hohe Alter die Verstorbenen der Pfarrei zum Friedhof nach Violau befördert. Als das Alter es nicht mehr erlaubte, verpachteten sie die Felder im Aspachtal. Zuletzt verbrachte Anna Kraus mehrere Jahre im Seniorenheim Haus Zusamaue in Altenmünster.

