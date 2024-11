Ehrungen bei den Jägerblutschützen Neumünster

Auf der letzten Jahreshauptversammlung zog der Vorsitzende der Jägerblutschützen Neumünster, Johannes Rau, positive Bilanz. 2023 hätten viele Vereinsaktionen stattgefunden, auch seien einige Investitionen in den Schiessbetrieb geflossen. Mit einer Pistolenmannschaft und zwei Gewehrmannschaften habe man an den Wettkämpfen im Jahr 2023 teilgenommen. Unter den langjährigen Mitgliedern wurden für 20 Jahre Lukas Nenning und Hildegard Pux, für 40 Jahre Siegfried Linke, Josef Bayer und Karin Niederhofer sowie für 50 Jahre Helmut Fischer geehrt. Die Verdienstnadel in Silber vom BSSB erhielt Matthias Klaus, in Gold Karin Niederhofer.

