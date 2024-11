Franz Heinle berichtet über die Geschichte der Pfarrei Violau am 30. November

Franz Heinle ist Autor und Co-Autor vieler Bücher über die Ortsgeschichte der Gemeinden rund um seine Heimat Neumünster. Darunter sind so bekannte Titel wie „Herrschaftssitze im Zusamtal“, „Kloster Fultenbach“ und „Neumünster, ein Rodungsdorf in Schwaben“. Am kommenden Samstag, 30. November, um 19 Uhr, kommt Heinle in die Schützenstube ins Vereinszentrum Neumünster und wird über die Geschichte der Pfarrei Violau berichten. Dabei geht es auch um die Entstehung von Unterschöneberg und Neumünster. Der Eintritt frei. (AZ)

