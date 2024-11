Für „Banditn Bagasch“ sind noch Karten erhältlich

In Neumünster sind die Banditn los: Die Theaterfreunde Neumünster veranstalten ihre Theatertage und spielen das Stück „Banditn Bagasch“ von Ralph Wallner. Die ersten drei Vorstellungen wurden vom Publikum gut angenommen. Jetzt steht das letzte Wochenende an. Für die Vorstellungen am Freitag und Samstag, 15.. und 16. November, im Neumünsterer Vereinsheim sind noch Karten erhältlich. Reservieren können Interessierte unter der Telefonnummer 0173/1614655 (zwischen 19 und 20 Uhr). (AZ)

