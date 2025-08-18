Icon Menü
Neumünster: Teilnehmerrekord beim Ferienprogramm des Skiclub Neumünster

Neumünster

Teilnehmerrekord beim Ferienprogramm des Skiclub Neumünster

32 Grad statt Pulverschnee und Skifahren
    • |
    • |
    • |
    Gruppenfoto am Skyline Park bei Bad Wörishofen.
    Gruppenfoto am Skyline Park bei Bad Wörishofen. Foto: Dominik Heinle

    Mit 72 Mitfahrenden erlebte der Skiclub Neumünster einen absoluten Teilnehmerrekord beim diesjährigen Ferienprogramm der Gemeinde Altenmünster. Bei schönstem Wetter konnten die Kinder und Jugendlichen einen Tag voller Spass und Adrenalin im Allgäu Skyline Park erleben. Wegen der Hitze waren vor allem die Fahrgeschäfte mit Wasser-Bezug und der Möglichkeit auf Abkühlung gefragt. Die Teilnahmekosten für Kinder, deren Familien sich die Fahrt nicht leisten konnten, wurden traditionell vom Verein übernommen. Das Programm für die nächste Wintersaison wird Ende Oktober/Anfang November herausgegeben. Zuvor steht noch der Mitgliederstammtisch und die Mitgliederversammlung an, am Freitag, 12. und 26. September. (AZ)

