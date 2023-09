SSV Neumünster weiht saniertes Sportheim ein

Vor allem der Nachwuchs war gefragt beim Fußballturnier in Neumünster, das zur Einweihung des Sportheims stattfand. Auch die ganz Kleinen waren dabei.

Mit einem Wortgottesdienst begannen die Feierlichkeiten, um das neu sanierte Vereinsgebäude des SSV Neumünster/Unterschöneberg einzuweihen. Mit viel Engagement und Eigenleistung wurde in den vergangenen Jahren das deutlich in die Jahre gekommene Sportheim zu einem neuen, modernen Gebäude umgebaut, das jetzt vielseitig genutzt werden kann. So befindet sich unter anderem ein leicht zugänglicher Geräteraum für den Fußballbetrieb im Gebäude. Außerdem können die Zuschauer jetzt die Heimspiele des SSV gut vor Wind und Wetter geschützt unter einem Dach verfolgen.

Dass der SSV Neumünster/Unterschöneberg genug Nachwuchs hat, der das Sportheim in den nächsten Jahren nutzen will, zeigte sich im Laufe des Festtages. Bei dem ersten Minifußball-Turnier auf heimischem Rasen traten insgesamt acht Mannschaften im Modus "jeder gegen jeden" an, darunter auch zwei Teams aus den eigenen Reihen. In der Pause folgte das Einlagespiel der "Super-Bambinis". Hier traten die ganz kleinen Nachwuchskicker gegeneinander an. Am Ende des Turniers wurden mit vielen Spielen, vielen Toren und jeder Menge Spaß die zentralen Ziele des Mini-Fußballs erreicht. Als Highlight erhielt jede Spielerin und jeder Spieler einen kleinen Pokal als Erinnerung.

Kinderturngruppen tanzen in der Halbzeitpause

Genug Nachwuchs gibt es beim SSV Neumünster/Unterschöneberg aber nicht nur im Fußball, zwischenzeitlich haben sich im Verein auch drei Gruppen im Kinderturnen zusammengefunden. Einige dieser Kinder führten in der Halbzeitpause der SSV-Reserve zwei Tänze auf, worauf sie sehr stolz waren. So stand die Einweihung des neuen Sportheimes an diesem Tag ganz im Zeichen der Nachwuchsarbeit. (fmi)

