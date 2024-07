102-Jähriger lässt sich nicht von Betrüger reinlegen

Völlig richtig reagiert und Betrüger keine Chance gelassen hat am Freitag ein 102-jähriger Mann aus Neusäß einem Betrüger. Der bislang unbekannte Verdächtige klingelte demnach an der Wohnungstür des alten Mannes und gab sich als Mitarbeiter einer Sozialstation aus, berichtet die Polizei. Er verlangte Zutritt zur Wohnung sowie eine angebliche Nachzahlung der Sozialversicherung in Höhe von 2700 Euro. Die Geschädigte zahlte vor Ort nicht. Es entstand kein Vermögensschaden. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 1, 95 Meter groß, schlank, 95 Kilo schwer, etwa 25 Jahre alt, lange Hose, helles Hemd und kurze Haare. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (jah)

