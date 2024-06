16-Jähriger klaut eine Flasche Schnaps und wird erwischt

Ein Ladendetektiv beobachtet, wie ein Jugendlicher in Neusäß eine Flasche Schnaps einsteckt. Als er zur Rede gestellt wird, wird der 16-Jährige handgreiflich.

Eine Flasche Schnaps hat ein 16-Jähriger in einem Geschäft in der Neusässer Daimlerstraße mitgehen lassen. Das beobachtete ein Ladendetektiv, berichtet die Polizei. Er stellte den Jugendlichen am Freitag gegen 15 Uhr zur Rede, woraufhin der Jugendliche versuchte zu fliehen. Der Ladendetektiv hielt ihn daraufhin fest. Beim Versuch, sich loszureißen, verletzte er den Ladendetektiv an der Hand, berichtet die Polizei. Nach der Aufnahme durch die Polizei wurde der 16-Jährige seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (kinp)