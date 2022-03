Neusäß

09:35 Uhr

19-Jähriger schleudert in Neusäß gegen geparktes Auto

Beim Abbiegen von der Parkstraße in die Hauptstraße verliert in Neusäß ein Fahranfänger die Kontrolle über sein Auto.

Beim Abbiegen von der Parkstraße in die Hauptstraße verliert in Neusäß ein Fahranfänger die Kontrolle über sein Auto. Die Schleuderpartie endet in einer Parkbucht.

Beim Abbiegen von der Parkstraße nach rechts in die Hauptstraße ist am Dienstag ein 19-Jähriger in Neusäß ins Schleudern geraten. Die Fahrt endete unsanft in einer Parkbucht. Auto gerät in Neusäß ins Schleudern: 6000 Euro Schaden Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 20.50 Uhr. Der junge Mann krachte bei seiner Schleuderpartie gegen ein geparktes Auto und richtete einen Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro an. (thia)

Themen folgen