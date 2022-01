19-Jähriger übersieht in Neusäß entgegenkommendes Auto

Zwei Personen werden bei einem Zusammenstoß in Neusäß leicht verletzt. Der Sachschaden ist zudem erheblich.

Ein 19-jähriger Autofahrer bog laut Polizei gegen 13.10 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/ Birkenallee nach links in Richtung Stadtmitte ab. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 44-jährigen Frau, die auf der Gegenspur in Richtung Augsburg unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Sowohl der 19-Jährige als auch die 44-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten musste die Kreuzung rund 15 Minuten komplett gesperrt werden. (thia)