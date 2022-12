Neusäß

vor 48 Min.

20-Jähriger nimmt bei Neusäß einem 18-Jährigen die Vorfahrt

Artikel anhören Shape

Ein 20-Jähriger will an der Anschlussstelle Neusäß nach links in Richtung Hirblingen abbiegen. Dabei übersieht er einen 18-Jährigen und es kommt zu einen schweren Unfall.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 20-jährige Autofahrer, der am Mittwoch gegen 7.10 Uhr von der A8-Ausfahrt aus Richtung Stuttgart kommend nach links in Richtung Hirblingen abbiegen wollte. Dabei übersah er einen 18-Jährigen, der in Richtung Neusäß unterwegs war. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von einigen 10.000 Euro. Der 18-jährige musste leicht verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Aufgrund des Unfalls kam es im Bereich der Anschlussstelle Neusäß zu massiven Behinderungen. (thia)

Themen folgen