25.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsfehler in Neusäß

Eine 80-jährige Autofahrerin will bei Neusäß in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei nimmt sie einem 34-Jährigen die Vorfahrt.

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montag in Neusäß. Eine 80-Jährige hatte laut Polizei einem 34-jährigen Mann die Vorfahrt genommen.

80-Jährige nimmt in Neusäß die Vorfahrt

Die Seniorin wollte gegen 14 Uhr von Täfertingen kommend nach links in die Nord-Süd-Spange in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen des 34-jährigen Mannes, der in Richtung Neusäß unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurden beide Beteiligten verletzt und mussten in die Uniklinik eingeliefert werden. Die Autos wurden abgeschleppt. (thia)