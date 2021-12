28-Jährige fährt in Neusäß auf die Vorderfrau auf

Als eine Autofahrerin an einer Haltestelle in Neusäß bremst, um den Bus herauszulassen, bemerkt dies eine junge Frau zu spät.

Einen Auffahrunfall hat es am Mittwoch in Neusäß vor einer Bushaltestelle an der Hauptstraße gegeben. Eine 28-Jährige war einen Moment lang unaufmerksam. Gegen 7.40 Uhr fuhr eine 53-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg. Vor der Bushaltestelle verlangsamte sie laut Polizei ihre Geschwindigkeit, um einem Bus die Ausfahrt zu ermöglichen. Die dahinter befindliche 28-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beträgt rund 6000 Euro. (thia)