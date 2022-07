32-Jährige stürzt in Neusäß von ihrem Rennrad

Eine 32-Jährige ist auf dem Welden-Radweg und gerät plötzlich ins Schlingern. Sie stürzt und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Mit ihrem Rennrad ist eine 32-Jährige am Mittwoch in Neusäß gestürzt. Sie war um 19.25 Uhr auf dem "Welden-Radweg" von Aystetten in Richtung Ottmarshausen unterwegs.

Laut Polizei geriet sie vermutlich aus Unachtsamkeit ins Schlingern und stürzte ohne Fremdbeteiligung vom Rennrad. Dabei verletzte sich die 32-Jährige leicht und musste mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. (thia)