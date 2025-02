35-Jähriger nach Brand in Neusäß schwer verletzt

Ein 35-Jähriger ist nach einem Brand in Neusäß schwer verletzt. Das teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Demnach brach am Montag gegen 6 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Alten Straße in Neusäß aus. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr musste den 35-jährigen Bewohner des Hauses aus den Flammen befreien. Mit schweren, aber laut Polizei nicht lebensbedrohlichen Verletzungen kam er in eine Spezialklinik.

Mann nach Brand in Neusäß schwer verletzt

Im Einsatz war unter anderem die Neusässer Feuerwehr. Deren Kommandant berichtet unserer Redaktion von umfangreichen Löscharbeiten an dem älteren Gebäude, in dem der Brand am frühen Montagmorgen ausbrach. Laut Feuerwehr handelte es sich um einen Zimmerbrand. Die Polizei teilte am Montagvormittag mit, dass Brandermittler noch vor Ort waren. Die Brandursache war noch unklar. Auch zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine konkreten Angaben. Einem Sprecher der Polizei Schwaben Nord zufolge liege der Sachschaden aber mindestens im sechsstelligen Bereich.