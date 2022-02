Großer Schaden: 36-Jähriger übersieht bei Neusäß entgegenkommendes Auto

Ein Autofahrer will an der Anschlussstelle Neusäß auf die Autobahn einbiegen und stößt mit einer 23-Jährigen zusammen. Zwei Personen werden leicht verletzt.

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Donnerstag in Neusäß einen Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden verursacht.

Ein 36-jähriger Autofahrer war laut Polizei gegen 14.10 Uhr von Augsburg in Richtung Hirblingen unterwegs und wollte nach links in die Autobahneinfahrt in Richtung München einbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 23-jährigen Frau, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei der Kollision erlitten der 36-jährige und die 22-jährige Beifahrerin der Frau leichte Verletzungen, die vor Ort ambulant versorgt werden konnten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 14.500 Euro. (thia)