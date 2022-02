37.000 Euro Schaden bei zwei Unfällen in Neusäß

Aus Unachtsamkeit kommt es in Neusäß zu zwei Unfällen mit hohem Sachschaden. Zudem wird eine 49-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Zwei schwere Unfälle mit einem Gesamtschaden von rund 37.000 Euro hat es am Montag in Neusäß gegeben. Beide Male war Unachtsamkeit der Grund für die Zusammenstöße.

Der erste Unfall passierte gegen 5.30 Uhr, als ein 42-jähriger Autofahrer von der Daimlerstraße die Hauptstraße queren wollte. Dabei übersah er laut Polizei einen 21-Jährigen, der stadteinwärts fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von etwa. 30.000 Euro entstand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den zweiten Unfall gab es kurz nach 14 Uhr gegen 14.05 Uhr auf der Staatsstraße 2032 von Neusäß in Richtung Aystetten. In Hammel musste eine 49-Jährige verkehrsbedingt anhalten, da vor ihr ein anderer Autofahrer nach links in die Mühlbachstraße abbiegen wollte. Die dahinterfahrende 20-Jährige bemerkte den bereits stehenden Wagen der 49-Jährigen zu spät und krachte ins Heck. Nach dem Aufprall klagte die 49-Jährige über Rückenschmerzen. Sie begab sich selbstständig zum Arzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. (thia)